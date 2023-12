Hamas usa gli ospedali come scudo. La prima confessione

Lo Shin Bet, l'agenzia d'intelligence israeliana, ha pubblicato un video del direttore del Kamal Adwan di Jabalya che ammette di essere membrio del gruppo terrorista e di avere trasformato l’istituto in una struttura militare

Lo Shin Bet ha pubblicato un video in cui Ahmed Kahlot, il direttore dell’ospedale Kamal Adwan di Jabalya, ammette di essere un membro di Hamas dal 2010. Dice che l’organizzazione ha trasformato l’istituto in una struttura militare con personale membro delle brigate al Qassam.

Si tratta della prima ammissione dell’uso di un ospedale come scudo e Kahlot dice che gli uomini di Hamas lo fanno perché “sono dei codardi”. È una dichiarazione rivolta ai terroristi. Nella stanza, la telecamera riprende il direttore e una grande bandiera israeliana, la voce fuori campo dell’interrogatore è camuffata e parla in arabo. Il video ancora non è stato confermato da altre fonti, ma la sua pubblicazione è un messaggio: mette pressione e punta a insinuare che sono molte altre le cose che Kahlot potrebbe aver raccontato all’intelligence israeliana.