La guerra fa orrore, ma è necessaria a sradicare la logica dei pogrom

Siamo tutti umanitari, ma non tutti capiscono quale sia il problema, molti fingono di non capire, alcuni (molti) capiscono e usano l’umanitarismo come una clava da dare in testa al loro nemico assoluto, Israele, in qualche caso non raro gli ebrei. Con la fine provvisoria della tregua per il riscatto degli ostaggi si ricomincia. Il problema è che Hamas è un’organizzazione di terroristi e predoni votata alla distruzione di Israele e degli ebrei, e che ammazza le persone nei kibbutz e alle fermate dell’autobus, lo fa indiscriminatamente, invocando un Dio fondamentalista, in una guerra di religione sostenuta da un fronte fanatico che passa per l’Iran, il Libano degli Hezbollah, la Cisgiordania occupata, lo Yemen dei gruppi houthi, e per far questo ha denaro, armi, una quota non misurabile ma non trascurabile di consenso popolare, un similstato come la Striscia di Gaza, alleanze armatissime e minacciose anche più vaste sul piano mondiale (da Ankara a Mosca a Pechino a Pyongyang). Se a San Marino fosse installata Hamas, e tirasse razzi su Bologna e facesse incursioni a Rimini come quelle del 7 ottobre, avremmo un problema. Quando si dice che Israele ha diritto di difendersi, se lo si dica, quando lo si dica, quando lo si dica con convinzione politica morale e umanitaria, dopo l’invasione genocidaria del 7 ottobre, uccidete gli ebrei, quanti più possibile, in nome di Allah, e non sempre è così che la si dice, questa frase significa qualcosa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE