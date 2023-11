A Malaga, nel centro di Google che combatte disinformazione e malware per le elezioni

Russia, Cina, Corea del nord e Iran. Le minacce sulla terra lo sono anche nel cyberspazio. L’Ue ha un’arma in più per difenderlo

Malaga, dalla nostra inviata. All’ultimo piano di questo palazzo che un tempo ospitava il quartier generale regionale della Difesa spagnola, di fronte al celebre lungomare di Malaga, c’è l’attrazione principale. Non è un Picasso, ma qualcosa di molto più vicino all’èra in cui viviamo: il computer più infettato del mondo. Dentro ci sono trenta tipi diversi di malware contemporaneamente in esecuzione, e più di cinque milioni di altri bug dormienti, alcuni nati addirittura negli anni Novanta. Un incubo in chip e silicio che serve allo studio – quanti malware possono coesistere in una sola macchina senza rompere il sistema? – e che ha anche una missione educativa: la cybersicurezza è un problema comune, globale, che richiede risposte adeguate.