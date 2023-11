Chi vuole il genocidio è Hamas, che vuole cancellare Israele dalla mappa

La parola genocidio viene pronunciata in modo inappropriato da troppe persone. Ciò che Hamas vuole è senza dubbio un genocidio. Vogliono cancellare Israele dalla carta geografica, l’hanno detto pubblicamente in più di un’occasione, anzi proprio recentemente, e hanno detto che non si fermeranno, che quello che è successo il 7 ottobre accadrà ancora e ancora e ancora. E cosa è successo il 7 ottobre? Un omicidio, un massacro di persone innocenti nelle proprie case o in un festival musicale: questa è un’intenzione genocida. Sì, ci sono troppe vittime civili a Gaza, sì, il numero è troppo alto, sì, troppe famiglie stanno soffrendo e sì, continuiamo a esortare gli israeliani a essere il più attenti e cauti possibile: continueremo a ribadirlo tutti, dal presidente (Joe Biden, ndr) in giù. Ma Israele non sta cercando di cancellare il popolo palestinese dalla cartina geografica. Israele non sta cercando di cancellare Gaza dalla mappa, Israele sta cercando di difendersi da una minaccia terroristica genocida. Quindi se vogliamo iniziare a usare questa parola, bene, ma usiamola in modo appropriato”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE