Carri armati israeliani nell'ospedale indonesiano nel nord della Striscia di Gaza

Continuano gli scontri tra Israele e Hamas a Gaza, ma arrivano anche i primi segnali positivi dalle trattative sugli ostaggi. L'arrivo dell'autunno rende tutto più difficile, col maltempo che rallenta gli aiuti umanitari e peggiora il dramma degli sfollati. Hanno raggiunto l'Egitto 28 bambini nati prematuri all'ospedale al-Shifa

Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a Israele.

Sono arrivati in Egitto i 28 bambini nati prematuri evacuati dall'ospedale al-Shifa

Ventotto dei 31 bambini nati prematuri che erano all'ospedale al-Shifa sono stati trasferiti dalla struttura ospedaliera di Gaza e hanno raggiunto l'Egitto attraverso il il valico di Rafah. Il dottor Mohamed Salama, capo dell'unità neonatale dell'ospedale al-Ahli Emirates a Rafah, ha detto alla BBC che un comitato del ministero della Sanità egiziana prima visiterà i bambini e poi deciderà a quali strutture affidarli.

I 109 malati di cancro che erano stati portati in Egitto dall'ospedale al-Shifa verranno trasferiti oggi in Turchia. Un'aereo cargo militare turco è atteso all'aeroporto egiziano di Al Arish con a bordo 10 medici che si prenderanno cura dei malati, molti dei quali precedentemente sottoposti a trattamenti oncologici presso l'ospedale turco di Gaza. Il trasferimento dei malati in Turchia è il risultato di un'intesa raggiunta dal governo di Ankara con i ministeri della Salute di Egitto e Israele e ha permesso già la scorsa settimana di portare 26 malati di cancro, tra cui minori accompagnati, presso gli ospedali messi a disposizione dal governo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.



L'attacco all'ospedale indonesiano a Gaza

Carri armati israeliani hanno fatto irruzione nell'ospedale indonesiano nel nord della Striscia di Gaza, già colpito da attacchi aerei israeliani questa mattina. Tre comandanti di Hamas sarebbero stati uccisi, dice Israele, che non ha ancora commentato oltre, ma dice che continua ad attaccare “terroristi” e “infrastrutture terroristiche” nella Striscia. Il ministero della Sanità a Gaza, gestito da Hamas, sostiene invece che nell'attacco aereo israeliano sono morte almeno 12 persone e che ci sono circa 700 civili all'interno dell'ospedale, tra medici e pazienti.

Perché attaccare un ospedale? L’esercito israeliano ha diffuso un filmato che mostra un “tunnel del terrore lungo 55 metri e profondo 10 metri” sotto un altro ospedale, quello di al Shifa, il più grande ospedale di Gaza City, occupato dalle truppe dello stato ebraico nei giorni scorsi. Il filmato "prova chiaramente che numerosi edifici nel complesso dell'ospedale sono utilizzati da Hamas come copertura per attività terroristiche", dice il portavoce militare di Gerusalemme. Hamas tuttavia nega le accuse, così come il personale medico che lavora nella stuttura.

I video degli ostaggi rapiti e dei tunnel di Hamas sotto l'ospedale al Shifa

L'esercito israeliano ha annunciato la morte di altri 2 soldati i combattimento nel nord della Striscia. Con questi il totale dall'inizio delle operazione di terra sale a 65.

Le trattative sugli ostaggi

Anche se continuano gli scontri tra Israele e Hamas a Gaza, arrivano i primi segnali positivi dalle trattative sugli ostaggi, che coinvolgono Stati Uniti e Qatar. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha detto che c'è speranza che un numero significativo di ostaggi possa essere liberato nei prossimi giorni in cambio di un cessate il fuoco. Secondo il primo ministro del Qatar, gli sforzi per riportare indietro gli ostaggi hanno portato a un punto di incontro. "Ora sono più fiducioso che siamo abbastanza vicini da raggiungere un accordo", ha detto Mohammed bin Abdulrahman al Thani, aggiungendo che rimangono irrisolti solo alcuni dettagli pratici "minori". Anche il responsabile americano per la sicurezza nazionale, Jon Finer, ha detto che i negoziatori sono "più vicini di quanto lo siano stati in qualsiasi momento dall'inizio dei colloqui". Tuttavia, ieri sera, il primo ministro israeliano ha smentito le notizie di un imminente accordo. "Per ora non c'è nessun accordo", ha detto Benjamin Netanyahu.

Gli aiuti internazionali

L'arrivo dell'autunno rende tutto più difficile, col maltempo che rischia anche di rallentare gli aiuti umanitari e peggiora il dramma degli sfollati nel sud della Striscia. Quaranta camion di aiuti umanitari sono pronti ad entrare a Gaza dal valico di Rafah, riporta Hareetz. E il presidente francese Emmanuel Macron ha detto ieri sera che intende utilizzare "un altro aereo dell'aeronautica militare per trasportare oltre 10 tonnellate di forniture mediche" a Gaza. La Francia invierà "due unità mediche mobili per curare ciascuna circa 500 persone gravemente ferite", ha scritto il presidente francese su X. Macron ha aggiunto che una "portaelicotteri anfibia" arriverà in Egitto "nei prossimi giorni" e disporrà di "40 posti letto" per curare "feriti gravi" e "facilitare se necessario il trasferimento dei civili feriti negli ospedali vicini".