Israele colpisce la casa del capo politico di Hamas. All'ospedale al Shifa operazioni militari ancora in corso

Yair Lapid, il leader del principale partito d'opposizione in Israele, ha chiesto al primo ministro Benjamin Netanyahu di dimettersi per quella che, a suo dire, è la cattiva gestione della guerra contro Hamas da parte del governo. Lapid afferma di volere la creazione di un "governo di ricostruzione nazionale" che potrebbe essere guidato dal partito Likud di Netanyahu, ma senza il primo ministro.

Su X Lapid ha scritto l'esercito e l'opinione pubblica israeliana hanno mostrato resilienza dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, ma "l'anello debole è il governo, e soprattutto il primo ministro", in quanto "ha perso la fiducia dei suoi cittadini, la fiducia della comunità internazionale e, cosa più grave, la fiducia del sistema di sicurezza".

4/12 החוליה החלשה היא הממשלה, ובעיקר ראש הממשלה. הכספים הקואליציוניים ממשיכים לזרום, הטיפול במפונים ובנפגעים הוא כשלון מחפיר, איש לא טורח לסגור את משרדי הממשלה המיותרים, ההסברה היא אסון מתגלגל. נתניהו איבד את אמון אזרחיו, את אמון הקהילה הבינלאומית והכי חמור – את אמון מערכת הבטחון — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 16, 2023

"C'è chi dice che non è il momento. Abbiamo aspettato 40 giorni, non c'è più tempo. Ciò di cui abbiamo bisogno adesso è un governo che si occupi solo di sicurezza ed economia", dice. Lapid non si è unito al gabinetto di guerra israeliano creato dopo il 7 ottobre, a differenza del leader dell’opposizione centrista Benny Gantz.

Assalto a un posto di blocco a Gerusalemme

C'è stata una sparatoria in un checkpoint lungo la route 60 nella zona sud di Gerusalemme. Secondo la ricostruzione della polizia israeliana tre persone hanno iniziato a sparare avvicinandosi al posto di blocco. I tre assalitori sono stati uccisi dalle froze dell'ordine. Cinque sarebbero i feriti tra i poliziotti e uno, un ragazzo di vent'anni, verserebbe in gravi condizioni.

Gaza, colpita la casa del del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh

Le forze israeliane hanno dichiarato di aver colpito in un raid aereo a Gaza la casa del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Nonostante da anni Haniyeh viva in Qatar, l’esercito israeliano sostiene che la sua casa fosse “usata come infrastruttura terroristica” e “un luogo di incontro per gli alti funzionari dell’organizzazione”.

La notizia è stata verificata dal Times of Israel.

L'irruzione delle Forze di difesa israeliane nell'ospedale al Shifa e le accuse di Hamas

Hamas ha accusato Israele di crimini di guerra e crimini contro l'umanità per aver fatto irruzione all'interno dell'ospedale al Shifa di Gaza. Nell'ospedale sono stati rinvenuti armi ed equipaggiamenti militari di Hamas. Le operazioni militari sono ancora in corso.

Si può considerare l'irruzione nell'ospedale come un crimine di guerra? Secondo le Convenzioni di Ginevra qualsiasi ospedale in una guerra è non deve essere bersaglio di un attacco, ma in alcune circostanze, gli ospedali possono perdere questo status protettivo se vengono utilizzati per "commettere, al di fuori della loro funzione umanitaria... atti dannosi per il nemico", così il Protocollo 1. Israele ha affermato che questo è il caso del più grande ospedale di Gaza, al Shifa, un'affermazione contestata da Hamas e dalle autorità ospedaliere.