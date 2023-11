Spegnere il sorriso di Vivian Silver e l'idea della pace possibile

Ci sono voluti trentotto giorni ai volontari israeliani per riconoscere che era lei, che era tutto quello che restava del sorriso più riconoscibile, noto e amato, di qua e di là dal confine tra i kibbutz del Negev e Gaza. E se ci sono voluti trentotto giorni per riconoscere il sorriso di Vivian Silver tra le macerie del kibbutz di Be’eri, nel bunker in cui si era nascosta mentre mandava gli ultimi Whatsapp al figlio Yonatan a Tel Aviv, “sono dentro casa, è ora di smettere di scherzare e dirci addio”, non c’è altro da aggiungere per spiegare lo scempio inimmaginabile del 7 ottobre. Qualche giorno dopo un giornalista della Bbc aveva avuto il permesso di avvicinarsi alla zona. Un volontario li aveva dissuasi: “Nessuno studio di Hollywood può realizzare questo film. Non solo uccidono, ma mutilano, bruciano, tagliano. E’ impossibile da descrivere”. Della casa bruciata i soldati israeliani non avevano trovato pietra su pietra. Lei l’hanno identificata l’altra sera.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE