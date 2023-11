Kyiv arresta un deputato ucraino: collaborò con Trump contro i Biden

Dubinsky è accusato di tradimento per aver presumibilmente lavorato per aiutare la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Il suo arresto riaccende i riflettori sugli sforzi dell'ex presidente e dei suoi collaboratori per ottenere vantaggi politici screditando Hunter Biden

Martedì le autorità ucraine hanno incarcerato Oleksandr Dubinsky, un parlamentare che quattro anni fa aveva aiutato l’ex sindaco di New York e avvocato di Trump, Rudy Giuliani, nel tentativo fallito di scavare nel passato di Joe Biden per conto dell’allora presidente Donald Trump. Dubinsky è accusato di tradimento per aver presumibilmente lavorato per aiutare la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Il suo arresto riaccende i riflettori sugli sforzi di Trump e dei suoi collaboratori per ottenere vantaggi politici screditando Biden e suo figlio, Hunter Biden. Trump, nonostante i numerosi procedimenti giudiziari, è il grande favorito repubblicano per sfidare Biden alle elezioni del prossimo anno.