Ecco tutto quello che fa Israele per aiutare la popolazione di Gaza

“Residenti di Gaza, le organizzazioni terroristiche hanno iniziato una guerra contro Israele e la città di Gaza è diventata una zona di battaglia. Dovete evacuare immediatamente la vostra casa e dirigervi a sud. Per la vostra sicurezza e protezione: non tornate a casa fino a nuovo avviso. Non avvicinatevi alla barriera di sicurezza, per la vostra sicurezza e per quella delle vostre famiglie”. Da quando è iniziata l’offensiva militare israeliana in risposta al massacro del 7 ottobre, l’esercito ha lanciato 1,5 milioni di volantini simili in arabo sulla popolazione di Gaza. Soltanto una delle misure per evitare le vittime civili, assieme alle 19.734 telefonate, 4.4 milioni di sms e 6 milioni di messaggi vocali citati dalla Cnn da fonti israeliane.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE