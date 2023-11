Le piazze contro Israele sono il frutto di una campagna iniziata trent'anni fa, dice Vidino

In alcuni dei più prestigiosi campus universitari, Princeton, Yale, Harvard, Stanford, e per le strade di diverse città degli Stati Uniti, le manifestazioni di odio anti ebraico e di sostegno nei confronti di Hamas, dopo il suo attacco terroristico contro Israele del 7 ottobre scorso, si sono moltiplicate. “Ma non dovremmo essere sorpresi. È il frutto di una campagna di influenza iniziata almeno trent’anni fa”, ha scritto sul Wall Street Journal Lorenzo Vidino, docente e direttore del programma sull’estremismo alla Georges Washington University ed esperto di islamismo in Europa e in America. È l’ottobre del 1993 quando l’Fbi mette sotto intercettazione una stanza d’albergo di Filadelfia, dove si sono riuniti una dozzina di membri di Hamas, alcuni dei quali residenti negli Stati Uniti. Per diversi giorni, il gruppo terroristico discute su come sabotare gli accordi di pace di Oslo tra Israele e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) – che agiva in rappresentanza del popolo palestinese – e su come generare un sostegno verso Hamas tra i musulmani americani, nella classe politica e più in generale nella società, ma anche tra i non musulmani.

