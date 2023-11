Macron difende il francese dalle formule “inclusive” che hanno l'effetto contrario

Parigi. Non ha scelto un luogo casuale per difendere il francese come “lingua di libertà e di universalismo” e per respingere l’offensiva di chi vorrebbe “cedere allo spirito del tempo”, e imporre alla lingua di Molière le nuove mode del correttismo, a partire dalla scrittura inclusiva. E’ dal castello rinascimentale di Villers-Cotterêts, dove ha inaugurato la Cité internationale de la langue française, che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha bocciato la scrittura inclusiva, quella che il filosofo e accademico di Francia Alain Finkielkraut ha definito “un vandalismo”. “Non dobbiamo cedere allo spirito del tempo”, ha affermato l’inquilino dell’Eliseo invitando i suoi concittadini a “conservare le fondamenta della lingua francese, le basi della sua grammatica, la forza della sua sintassi”, perché la lingua “forgia la nazione”. “In un momento in cui ci si torna a dividere, in cui riaffiora l’odio, in cui si vorrebbero opporre le comunità l’una contro l’altra, le religioni e le origini, la lingua francese è un cemento”, ha aggiunto il capo dello stato francese.

