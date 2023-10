L'Ue ha finanziato persino il “diritto all'informazione nella Striscia”. Hamas ringrazia e dirotta i fondi al terrore

"Come può essere che persone che glorificano la morte siano attive in gruppi per i diritti umani? Come può essere che da anni ricevano aiuti per milioni di euro dalle nazioni europee? Non ho dubbi sul fatto che i paesi europei non sostengono il terrorismo né l’assassinio di persone innocenti, ma certamente capiscono che i legami tra gruppi civili palestinesi e organizzazioni terroristiche è una realtà che deve essere condannata. Vi esorto a non chiudere gli occhi. Non lasciatevi imbrogliare". Così Eitan, padre di Rina Schnerb, diciassettenne israeliana assassinata in un attacco terroristico. Nel 2006 il famoso Quartetto per il medio oriente (Russia, Stati Uniti, Unione europea e Nazioni Unite) presentò a Hamas le due condizioni per continuare a ricevere gli aiuti occidentali: riconoscimento di Israele e cessazione del terrorismo. Condizioni che furono sommariamente respinte dal capo di Hamas, Khaled Meshaal, il quale affermò che "Hamas è immune da corruzione, intimidazioni e ricatti".

