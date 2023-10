Bisogna difendere Israele. Intervenga la comunità internazionale. Ci scrive Guerini

Il Comitato norvegese le ha conferito onorificenza "per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti". Attualmente Mohammadi è in carcere, dopo essere stata arrestata 13 volte, condannata 5 volte a un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate