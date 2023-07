La Repubblica di Russia che dà spazio all'ambasciatore russo

Sulla prima pagina di Repubblica di ieri c’era, ad aprire le notizie internazionali, l’intervento dell’ambasciatore russo in Italia, Alexei Vladimorovic Paramonov. Il titolo era molto accogliente: “Sull’Ucraina noi russi pronti a discutere tutti i piani di pace” e l’atteggiamento particolarmente conciliante nei confronti di questo testo era confermato dal distico in apertura di pagina 13 – un’intera pagina dedicata all’ambasciatore: “Riceviamo e volentieri pubblichiamo...”. Volentieri, quindi, Repubblica ospita il rappresentante di Vladimir Putin in Italia che, dopo aver premesso che la Russia ha “assorbito tutto il meglio dall’occidente” ed è “capace di coesistere con i vicini occidentali e orientali senza antagonismi”, scrive: “Le prime serie divergenze (...) tra Russia e Italia sono emerse a partire dal 2014, a seguito del colpo di stato in Ucraina che ha portato al conflitto civile armato nel Donbas” e al referendum sulla Crimea; “dopo che la Russia ha lanciato l’operazione militare speciale per proteggere gli abitanti del Donbas, il panorama dei rapporti bilaterali è cambiato fino a diventare irriconoscibile”. Continua poi: “L’Italia diventa volente o dolente coinvolta in azioni ostili contro Mosca e nella fornitura di armi all’Ucraina, che la trascinano sempre più nel conflitto e allontanano le prospettive di una sua conclusione. Si chiede pertanto se nelle stanze del potere a Roma, Parigi, Berlino e altrove, si rendano conto del pericolo rappresentato dalla linea politica che porta al rafforzamento del conflitto con la Russia e alla trasformazione dell’Ucraina in uno stato mercenario”. L’ambasciatore continua ancora per una colonna e mezza spacciando per diplomazia la richiesta di smettere di aiutare l’Ucraina: poiché noi non metteremmo mai a disposizione di questa tesi un’intera pagina, ci fermiamo qui, anche perché definire, come fa l’ambasciatore, la Russia un membro permanente “e responsabile” del Consiglio di sicurezza dell’Onu è offensivo un po’ per tutti, per i nostri lettori di certo, per quelli di Repubblica forse anche.

