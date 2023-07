Russia, tra statalizzazione e oligarchia: sequestrati gli asset di Danone e Carlsberg

Martedì Vladimir Putin ha ordinato il sequestro degli asset di Danone e Carlsberg, due multinazionali occidentali che volevano lasciare il paese vendendo a delle controparti russe. Il Cremlino, invece, le ha espropriate e ha trasferito il controllo ai suoi compari, nominando a capo di Danone Yakub Zakriev, ministro dell’Agricoltura della Cecenia e uomo di Razman Kadyrov, e al vertice di Carlsberg Taimuraz Bolloev, amico di lunga data di Putin. Secondo gli esperti consultati dal Financial Times questi espropri sono il preludio di ulteriori “distribuzioni di beni esteri” ai fedelissimi del regime, un modo per Putin di punire l’occidente e ricompensare gli alleati più fedeli spartendo il bottino. Le attività delle due multinazionali erano redditizie e ben gestite, nella nuova Russia di Putin il settore alimentare fa gola, ha volumi di vendita e margini di profitto sostanzialmente garantiti, ma non è così nei settori a più alto contenuto tecnologico.

