Accordo sui soldi a Kyiv ma non sulle risorse richieste dalla Commissione europea

Sulla facility per L'Ucraina c’è accordo all’Ecofin anche se ci sono ancora dubbi sulla posizione che adotterà l’Ungheria di Viktor Orbán. Per migranti e competitività non c’è fretta, l’intesa potrebbe slittare al 2024

La richiesta della Commissione di Ursula von der Leyen di prevedere 65,8 miliardi in più nel bilancio 2021-27 dell’Ue si sta scontrando con una seria opposizione dei paesi frugali. Con un’eccezione: i 17 miliardi in più da destinare a un apposito strumento per l’Ucraina per sostenere le spese correnti di Kyiv, la ricostruzione del paese e l’avvicinamento all’Ue. Un primo segnale positivo per l’Ucraina dovrebbe venire dall’Ecofin di oggi: i ministri delle Finanze discuteranno della proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale (Qfp) presentata dalla Commissione a giugno. I soldi in più per Kyiv hanno “ampio sostegno”, spiega al Foglio un diplomatico dell’Ue. Sulle risorse aggiuntive per migrazione, competitività e aumento dei tassi di interesse “gran parte dei paesi ha dubbi”. Si sta facendo strada l’idea di spacchettare la revisione del bilancio pluriennale con una corsia preferenziale per l’Ucraina.