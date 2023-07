Bulgari chiede scusa, alla Cina non basta

I ricatti di Pechino: Taiwan non può essere elencata come paese sul sito del brand

Poche ore dopo la diffusione degli screenshot del sito web di Bulgari e la furia dei cinesi sul social media Weibo, il marchio italiano del lusso ieri si è scusato. Le foto mostrano il menu a tendina “trova un negozio” Bulgari, e sotto l’intestazione Asia compaiono: Cina; Macao, Cina; Hong Kong, Cina; e Taiwan, senza Cina, rendendo l’isola mai governata dal Partito comunista cinese, e che però Pechino rivendica come proprio territorio, un mercato, e quindi un paese, di fatto indipendente. Ad avvalorare la tesi gli screenshot mostrano i caratteri dei due paesi delle stesse dimensioni sulla cartina geografica. L’azienda è diventata argomento di tendenza sul social, con gli utenti cinesi che chiedevano il boicottaggio, e scatenando l’ira dei tabloid: “Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese e non può essere elencata come paese”, ha scritto il Global Times.