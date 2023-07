Presidente, addio. L'all in di Chris Christie

"La visibilità è una trappola”, diceva Michel Foucault. Non aveva però preso in considerazione che con i riflettori costantemente puntati in faccia sembra più facile avvicinarsi alla Casa Bianca. I casi giudiziari sbattono Donald Trump in prima pagina, offrendogli così il supporto incondizionato di una buona percentuale di elettori repubblicani. Nei giorni dell’incriminazione per i documenti top secret, Trump ha toccato il 54,8 per cento, contro un Ron DeSantis che a malapena supera il 20. Ma non ci sono solo loro due, l’ex presidente incriminato e il crociato dell’anti wokismo, a scontrarsi per Pennsylvania Avenue. L’arena degli aspiranti Potus nel fronte repubblicano è ben più variegata, piena di vecchie glorie e totali sconosciuti, giovani e vecchi, bianchi e neri, che cercano di farsi largo tra gite in Iowa e ospitate sulla Fox. Possono non avere delle chance – è ancora presto per dirlo – ma è sicuro che la loro presenza nell’arena politica può servire, se non altro, a reindirizzare la bussola del Gop, che negli ultimi anni è stata attratta da un nord magnetico populista, nazionalista e filo Altright.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE