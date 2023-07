Come le notizie (anche false) cambiano il corso di una guerra

Il capo non si contraddice. Gli si dice quel che lui vuole sentire dire. E qui in genere casca l’asino. Stalin, ad esempio. Disponeva di una rete formidabile di spionaggio. In casa, in Europa, a Londra e a Berlino, anche in America e in Giappone. Funzionava benissimo. Tra il gennaio e il giugno 1941, quando la Wermacht attaccò la Russia, ricevette almeno un centinaio di avvertimenti importanti, precisi, seri da fonti disseminate in tutto il mondo, trasmessi puntualmente dalla sua intelligence militare. Anche un numero maggiore secondo i documenti e le testimonianze che si sono andate via via aggiungendo, anche negli ultimi anni, arrivavano direttamente sulla sua scrivania. Era instancabile. Lavorava tutta la notte. Poi si faceva portare alla sua dacia, portandosi, come dire, il lavoro a casa. Il giorno dopo tornava al Cremlino. Annotava regolarmente a margine con il lapis o la matita blu e rossa:

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE