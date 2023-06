La crisi in Russia vista dall'Italia: Meloni convoca ministri e intelligence

Dalla Farnesina fanno sapere: mantenere la calma, ma molto vigili. Gli italiani all'interno dei confini russi "sono stati invitati a non spostarsi dalle loro case", dice il ministro Tajani

Sullo stesso argomento: Le tappe della marcia di Prigozhin verso Mosca

Ci sono attualmente 5.600 italiani all’interno dei confini russi, ha detto da Rapallo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dove sta partecipando a un evento di Confindustria. "Stiamo seguendo con grande attenzione da ieri sera tutto ciò che accade nella Federazione russa. Gli italiani sono stati invitati a non spostarsi dalle loro case se non motivi eccezionali, quindi invito a grande prudenza".

In una nota di Palazzo Chigi si legge che anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “segue con attenzione gli eventi che si stanno svolgendo in Russia e che testimoniano come l’aggressione all’Ucraina provochi instabilità anche all’interno della Federazione Russa”. Poi poche ore dopo, a margine dell'Europa Forum Wachau in corso nell'Abbazia di Goettweig, Meloni ha annunciato alla stampa di aver convocato "i ministri competenti e l'intelligence italiana per avere elementi maggiori. Non posso fare pronostici su come le cose possono andare". Anche il governo inglese ha convocato una riunione d'emergenza, nota come COBRA, per discutere della situazione in Russia. A livello europeo si terrà più tardi una riunione tra ministri degli Affari esteri, ha detto ancora la premier, "per fare il punto e cercare di scambiare le informazioni".

Fonti del Foglio dalla sede diplomatica italiana a Mosca confermano che per il momento non c’è allarme. Dalla Farnesina fanno sapere che la priorità è quella di mantenere la calma ma vigilando bene. Per il momento, quindi, non è stata attivata la procedura d’emergenza per il rimpatrio dei connazionali. L’ambasciata a Mosca, però, ha avvisato i connazionali di stare chiusi in casa nelle due regioni russe teatro di scontro con le truppe della Wagner e agli altri di non andarci.

[ultimo aggiornamento 13:43]