Negoziati e dialogo. Così l'Italia (poco orbaniana) ha lavorato sui migranti

Bruxelles. L'accordo sul nuovo Patto su migrazione e asilo potrebbe trasformarsi in un nuovo regolamento di Dublino per l'Italia, che dovrà essere molto più responsabile per evitare i movimenti secondari di migranti in cambio di ben poca solidarietà. Ma, scegliendo di negoziare da partner europeo, invece di lanciarsi nella strategia dei veti e dei pugni sul tavolo stile Viktor Orban, il governo di Giorgia Meloni è riuscito a limitare i danni e migliorare un testo che avrebbe potuto avere ripercussioni molto più pesanti per il paese. “L'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa”, ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'approvazione del nuovo Patto al Consiglio di Lussemburgo giovedì.

