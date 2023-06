Espulso l'inviato dell'Onu in Sudan. Preoccuparsi non basta più

Il rappresentante delle Nazioni Unite Volker Perthes è stato cacciato dal governo in quanto “persona non grata”: il rischio per il popolo sudanese ora è di restare ancora più isolato. Il cessate il fuoco va a singhiozzo, la crisi umanitaria no

Il governo del Sudan ha espulso dal paese l’inviato dell’Onu Volker Perthes, “persona non grata” in quanto alimenta lo scontro tra le due fazioni militari che si stanno facendo la guerra, sulla pelle dei sudanesi. Perthes era ad Addis Abeba per un giro di negoziati con i paesi della regione quando gli è stato comunicato che a Khartoum non è più ben accetto: l’inviato dell’Onu, che opera in Sudan da quando è stato ribaltato il regime ventennale di al Bashir, fa pressioni sul capo dell’esercito e formalmente presidente del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, e sul capo delle Rsf (gli ex janjaweed che terrorizzarono il Darfur), Mohamed “Hemedti” Dagalo, perché rispettino un cessate il fuoco che invece procede a singhiozzo.