Il day after dell'attacco, Macron ad Annecy dà una buona notizia: le condizioni dei bambini "sono positive"

Il viaggio del presidente per celebrare il "volto della Francia che salva": la testimonianza di Henri, il 24enne che giovedì ha cercato di ostacolare il più possibile l'azione violenta di Abdalmasih Hanoun. Il movente terroristico si allontana sempre di più

Parigi. La notizia più bella nel day-after dell’attacco con un coltello perpetrato da un richiedente asilo siriano nell’area giochi del parco du Pâquier di Annecy la dà il presidente francese, Emmanuel Macron, sceso oggi nell’Alta Savoia assieme alla moglie Brigitte per manifestare la propria vicinanza alla comunità locale: le ultime informazioni sulla salute dei quattro bambini accoltellati “sono positive”, e “i due bambini che si trovavano nella situazione più grave sono stati stabilizzati, i medici sono piuttosto fiduciosi”. La bambina di 3 anni, di nazionalità britannica, è “sveglia e guarda la televisione”, e anche “la piccola olandese sta meglio”, ha precisato Macron, aggiungendo che anche uno dei due adulti colpiti, l’anziano di 78 anni che ieri stava prendendo il sole con la moglie quando è stato aggredito da Abdalmasih Hanoun, “è sveglio”. La visita del presidente e della première dame è iniziata all’ospedale di Annecy nei reparti dove sono ricoverate cinque delle sei vittime, per poi continuare alla prefettura, dove i Macron hanno incontrato i poliziotti e i soccorritori che sono intervenuti giovedì pomeriggio al Pâquier, e anche i membri della polizia giudiziaria che si stanno occupando del dossier. “Grazie per il vostro intervento. Dovete essere fieri di ciò che avete fatto nelle prime ore”, ha detto il presidente Macron salutando uno ad uno gli agenti delle forze dell’ordine e i soccorritori che ieri sono intervenuti dopo soltanto quattro minuti dall’inizio dell’attacco, permettendo di evitare un bilancio ben più grave. “Facendo ognuno il vostro dovere, avete fatto molto di più”, ha aggiunto l’inquilino dell’Eliseo celebrando “questo volto della Francia che salva, che interviene, che cura, che accompagna”.