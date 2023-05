Sul futuro della sicurezza Kyiv, Stati Uniti e Unione europea si invertono i ruoli

Bruxelles. Al summit della Nato di Vilnius dell’11 e 12 luglio non ci sarà un accordo sull’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza atlantica, ma il presidente Volodymyr Zelensky potrebbe tornare a Kyiv con garanzie di sicurezza più solide di quelle che gli Stati Uniti oggi forniscono a Israele. E’ necessario “dare all’Ucraina garanzie di sicurezza tangibili e credibili”, ha detto oggi il presidente francese, Emmanuel Macron, al Globsec di Bratislava: “Bisogna essere più ambiziosi di quanto siamo oggi” e includere Kyiv in “un’architettura (di sicurezza) credibile”. Per Macron, “è fuori discussione avere una sorta di memorandum di Budapest”, quello del 1994 che aveva convinto l’Ucraina a cedere l’arsenale nucleare in cambio di garanzie da Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Russia. “Non penso che sia sufficiente avere un pacchetto tipo Israele. Abbiamo bisogno di qualcosa di molto più sostanziale”, ha detto Macron: “Abbiamo almeno bisogno di un percorso verso la membership” alla Nato. In attesa della controffensiva, l’Unione europea non intende cedere alla tentazione di un cessate il fuoco. Le garanzie di sicurezza all’Ucraina servono a preparare il terreno per una pace duratura, scoraggiando la Russia da future aggressioni. Il silenzio dei leader europei sugli attacchi ucraini con i droni contro Mosca dimostra che l’Ue non ha più paura di Vladimir Putin.

