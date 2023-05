Il peso del gas russo sul ballottaggio in Turchia

In vista del secondo turno, il candidato alla presidenza turca Kemal Kiliçdaroglu ha parlato delle relazioni con la Russia sostenendo che gli accordi energetici tra Mosca e Ankara sono dannosi in quanto hanno portato la Turchia a dipendere per il 30-40 per cento dell’import energetico dalla Russia, una quota che arriverebbe al 70-80 per cento nel caso della creazione di un hub del gas turco-russo. Allo stesso tempo, Kiliçdaroglu ha sottolineato che vuole mantenere buoni rapporti con Mosca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE