C'è freddezza sull'accoglienza di Kyiv nella Nato, ma bisogna darle garanzie di sicurezza

Bruxelles. Il G7 ieri ha iniziato a discutere di un summit per la pace in Ucraina sulla base dei dieci princìpi posti dal presidente Volodymyr Zelensky. La convocazione è ancora lontana. Tra accumulo di truppe in vista della controffensiva ucraina e attacchi missilistici contro Kyiv “non c’è alcuna indicazione che la Russia voglia abbandonare il suo sforzo di guerra”, spiega al Foglio un diplomatico dell’Ue: “E’ troppo presto per un summit per la pace”. Il G7 vuole evitare che altri riempiano il vuoto, lanciando iniziative che possano favorire la Russia o portare a un conflitto congelato stile Corea. Ma i leader del G7 non hanno ancora una risposta a uno dei princìpi posti da Zelensky: fornire le garanzie di sicurezza per proteggere l’Ucraina da future aggressioni della Russia dopo un eventuale accordo di pace. Sarà il tema più difficile del vertice della Nato di luglio a Vilnius. Se i baltici spingono per un’adesione, Stati Uniti, Francia e Germania non sono ancora pronti ad aprire la porta della Nato a Kyiv. Senza l’articolo 5, è necessario trovare un’altra garanzia di sicurezza sufficientemente forte da funzionare come deterrenza contro la Russia. Tra gli alleati occidentali dell’Ucraina c’è consenso che, fino alla fine della guerra, non sarà possibile per Kyiv entrare nella Nato. Troppo alto il rischio di essere automaticamente trascinati nella guerra in virtù dell’articolo 5 del Trattato dell’Atlantico del nord sulla difesa collettiva. Ma “alla fine della guerra, la sola garanzia di sicurezza, la sola garanzia di pace, è la Nato”, ha avvertito il premier dell’Estonia, Kaja Kallas, in un’intervista al Monde: “Dobbiamo mettere fine alle zone grigie, perché sono fonte di conflitti”.

