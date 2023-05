Così gli ucraini controllano tutte le armi occidentali, anche quelle perse

Milano. Oleksandra Ustinova è una parlamentare ucraina, un’ex attivista contro la corruzione e oggi la presidente della commissione che monitora il trasferimento delle armi occidentali in Ucraina. Sa tutto dei database che vengono compilati nei paesi europei con i numeri di serie di tutte le armi trasferite, anche delle munizioni, sa la quantità, la provenienza, la destinazione, sa che se per caso una di queste armi ricompare da qualche parte che non è l’Ucraina “siamo rovinati”. C’è una pressione enorme su questo monitoraggio, “alcuni soldati sono morti perché sono andati a recuperare delle armi lasciate indietro e sono stati uccisi”, ha detto la Ustinova al New York Times, “se dovesse esserci un traffico di armi o un utilizzo improprio, per noi è finita”.

