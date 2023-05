Erdogan può contare sulla maggioranza in Parlamento per dire: la stabilità sono io

L'idea di un presidente della Repubblica con poteri esecutivi privo della maggioranza parlamentare non piace, si dice, ai turchi. E poi ci sono voti dell’ultranazionalista Sinan Ogan, che ha registrato il 5,2 per cento, che potrebbero fare ritorno al presidente in carica

Ankara. Recep Tayyip Erdogan è in una posizione di forza in vista del ballottaggio presidenziale del 28 maggio. Lo è per due motivi: la sua coalizione, l’Alleanza della nazione, ha confermato la maggioranza in Parlamento; i voti dell’ultranazionalista Sinan Ogan, terzo sfidante che ha registrato il 5,2 per cento e che potrebbero fare ritorno al presidente in carica al quale manca solo poco più di mezzo punto per superare la soglia del 50 per cento tra meno di due settimane. Una delle sorprese di queste elezioni è stato proprio Sinan Ogan, fuoriuscito dal Partito del movimento nazionalista (Mhp) di Devlet Bahçeli, che col suo cinque per cento ha impedito ai suoi rivali di vincere già domenica scorsa. Sia Erdogan che Kiliçdaroglu hanno subito iniziato a corteggiare Ogğan e i suoi elettori.