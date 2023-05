Il Zelensky-tour nell'Europa che vuole una sconfitta “irreversibile” per Putin

Bruxelles. Roma, Berlino, Parigi e Londra: negli ultimi sette giorni il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato la campagna di reclutamento degli alleati europei in vista della sua controffensiva militare contro la Russia. Ogni aiuto è fondamentale e il più a lungo possibile, dati i rischi di stanchezza per la guerra. Il milione di pezzi di munizioni promessi dall’Unione europea nel prossimo anno. I sistemi di difesa aerea forniti dall’Italia e dalla Germania per proteggere città e infrastrutture. Le decine di carri armati da combattimento Leopard promessi dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz. I mezzi corazzati annunciati dal presidente francese, Emmanuel Macron. Le centinaia di missili e droni a lungo raggio che il premier britannico, Rishi Sunak, ha deciso di trasferire all’Ucraina, dopo che i primi Storm Shadow che sarebbero stati usati con successo per colpire centri di comando e arsenali di armi russi più in profondità nei territori occupati. Zelensky ha ottenuto da Sunak un altro annuncio che prefigura una potenziale svolta: il Regno Unito inizierà questa estate ad addestrare i piloti ucraini per volare sugli F-16. La fornitura dei caccia americani “non è una cosa semplice”, ma “saremo un partner chiave della coalizione”, ha detto Sunak. “Il conflitto è a un momento cruciale. Il Regno Unito rimarrà fermo nel sostenere l’Ucraina e il suo popolo per difendersi”, ha assicurato il premier britannico: “E’ importante che anche il Cremlino sappia che non ce ne andremo. Siamo qui per il lungo termine”.

