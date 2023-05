Le elezioni in Turchia, il destino incerto di Erdogan e le incognite per l'Europa

Oggi in Turchia si vota per il rinnovo del Parlamento e del presidente turco. Per la prima volta dopo vent’anni, la presidenza di Recep Tayyip Erdogan non sembra affatto scontata. E’ previsto un record di affluenza alle urne e secondo i sondaggi quella tra il Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) di Erdogan e il suo principale rivale, Kemal Kiliçdaroğlu, è la sfida più serrata della recente storia elettorale del paese. Erdogan sarebbe al 44,2 per cento, dietro a Kiliçdaroğlu che lo stacca di 7,5 punti, al 51,7 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE