Varsavia ieri, Kyiv oggi: la tendenza a confondere vittime e aggressori

Il 9 maggio scorso, il generale ungherese Gábor Böröndi ha rilasciato un’intervista televisiva, in cui affermava che l’attacco nazista contro la Polonia del primo settembre 1939, in realtà altro non era che un “conflitto locale”, che non si sarebbe trasformato in una guerra mondiale se i colloqui di pace si fossero tenuti tempestivamente e non si fosse perso tempo nel disquisire delle rivendicazioni territoriali di Berlino e di Varsavia. Secondo il generale, sarebbe stato opportuno “forzare” le parti a negoziare. La reazione della Polonia è stata tagliente e composta e affidata all’ambasciatore a Budapest Sebastian Keciek.

