Il vertice di Mosca contro Israele (e Ucraina)

Il giorno dopo la parata della vittoria, in cui il Cremlino è riuscito a racimolare la presenza della maggior parte dei leader della Comunità degli stati indipendenti, la Russia ha mandato un altro segnale per dimostrare all’occidente che non soltanto non è isolata, ma con i suoi alleati è pronta a rimodellare il medio oriente. Mercoledì Mosca ha ospitato una riunione dei ministri degli Esteri di Turchia, Siria e Iran con l’obiettivo di promuovere la normalizzazione delle relazioni tra Ankara e Damasco, che si sono interrotte con la guerra in Siria. Era dal 2011 che i ministri degli Esteri dei due paesi non si incontravano e oggi i rapporti con il dittatore siriano Bashar el Assad sono anche al centro delle elezioni presidenziali turche: si vota domenica 14 maggio. Sia il presidente in carica, Recep Tayyip Erdogan, sia il suo sfidante, Kemal Kiliçdaroglu, vorrebbero restaurare i rapporti con Damasco, il secondo in modo più spedito del primo, a tutti e due sta a cuore la possibilità di rimandare in Siria i 3,6 milioni di rifugiati che sono in Turchia.

