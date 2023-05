Prove tecniche per fare entrare al più presto l'Ucraina nella Nato

Bruxelles. Far entrare l’Ucraina nella Nato “al più presto” per porre fine per sempre “alla narrativa degli stati cuscinetto”: è questa la nuova linea politica del Ppe in materia di sicurezza, discussa martedì a Strasburgo con la presentazione della Carta di Varsavia, un documento il cui obiettivo dichiarato è portare l’Ucraina nella Nato in tempi rapidi perché “gli unici confini che Putin capisce sono quelli che non può violare”, commenta al Foglio uno dei suoi ideatori, il lituano Andrius Kubilius. Il documento, lanciato alcuni mesi fa da una cordata di eurodeputati dell’est Europa, ha incassato il sostegno del gruppo dopo un incontro serale a Strasburgo, a cui ha partecipato anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Per il gruppo guidato dal tedesco Manfred Weber, il prossimo passo dovrà avvenire già al vertice Nato a Vilnius, in cui l’Alleanza dovrà saper garantire “una prospettiva forte e credibile di adesione alla Nato per l’Ucraina, un messaggio influenzerà i calcoli della Russia e persuaderà le autorità russe a ritirarsi creando le condizioni per una pace duratura in Europa”.

