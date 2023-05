Harry, la ruota di scorta, ora fa paura a Murdoch

Londra. Dal nostro inviato - C’è stato un grande assente, o fantasma, che ha aleggiato sui festeggiamenti per re Carlo d’Inghilterra. Non è Diana e non è uno dei tanti nobili rimbalzati all’ingresso della parata in favore di rappresentanti di diversity o celebrity borghesi del nuovo corso carlista. E non è nemmeno il principe Harry, accolto freddamente, più che freddamente all’incoronazione: impallato in terza fila dalla piuma in testa della zia principessa Anna, e poi assente in balcone, e immediatamente partito per l’aeroporto e per la sua California. Sbertucciato dal Sun, il quotidiano di Rupert Murdoch. No, è proprio Murdoch. In fondo, se non fosse per lui la storia avrebbe preso tutta un’altra piega. Almeno la storia recente dei Windsor: che nei suoi “plot twist” con l’editore australiano sembra un misto tra “The crown” e “Succession”.

