ASPETTARE A PUBBLICARE Il futuro dell'Europa, tra autonomia strategica e alleanza con gli Stati Uniti

Il mondo è diventato multipolare, quindi non ci sono più tanti automatismi rispetto al ruolo degli Stati Uniti o delle altre potenze. Un diverso presidente o una diversa situazione geopolitica, per esempio un peggioramento dei rapporti con la Cina, porterebbero l’America a distrarsi dall’Europa. A livello strutturale ci sono divergenze anche sulle politiche dell’energia, perché gli americani sono indipendenti e noi no, e sulle politiche monetarie, con il dollaro forte e l’euro debole (con prospettive inflazionistiche diverse). Se non vogliamo correre il rischio di essere abbandonati dobbiamo continuare nel processo d’integrazione, perché sappiamo bene che i paesi europei da soli non hanno la massa critica necessaria per governare questi processi globali. Questo nuovo spirito c’era già dopo la pandemia, con il Next Generation Eu, che è stato un momento hamiltoniano in cui veramente si è creato qualcosa di costituzionale in Europa, con l’idea senza precedenti di poter fare debiti comuni per obiettivi e spese comuni. Adesso sarebbe opportuno muoversi dal Next Generation Eu alle politiche di energia e sicurezza, per potersi difendere dalle minacce economiche e militari che dalla Russia potrebbero arrivare anche dopo che le armi avranno taciuto. Queste politiche richiedono nuovi meccanismi decisionali: non ci può essere diritto di veto quando ci si trova davanti a un conflitto o una crisi geopolitica. Guardando l’ultimo eurobarometro si nota che più di tre quarti degli europei vogliono la politica estera e di sicurezza europea e la politica energetica della transizione beyond carbon in mano all’Europa. L’opinione pubblica ha una volontà chiara, la mancanza è da parte dei governi.

