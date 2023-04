In Africa e in America latina si contengono meno golpisti da quando Russia e Cina ci mettono i soldi

Pechino e Mosca continuano a investire risorse e supportare forze autoritarie, favorendo per esempio tentativi di golpe come in Sudan, allo scopo di bloccare la transizione verso la democrazia e creare un asse antiamericano. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, sarà in questi giorni in Brasile, Venezuela e Cuba

E’ un principio di guerra civile particolarmente sanguinoso quello che è iniziato a Karthoum sabato, con già almeno 185 morti e 1800 feriti in un regolamento di conti tra le Forze armate e la milizia Rapid Support Force (Rsf). E’ invece un tranquillo viaggio diplomatico di tipo tradizionale quello che il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha iniziato lunedì in Brasile per poi andare in Venezuela, Cuba e Nicaragua. Eppure, c’è un preciso legame. In Sudan è in corso l’ennesimo di una serie di golpe e tentati golpe che stanno avvenendo con l’aiuto della Russia. In America latina, dopo il passaggio in un paese democratico ma con un presidente che sta prendendo una china inquietante, il ministro russo passa per tre regimi in cui crisi economica e spirale repressiva si rincorrono.