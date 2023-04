I Finlandesi mollano i putiniani in Ue. Aumenta l'isolamento di Salvini

Il partito di Helsinki guidato da Riikka Purra prende le distanze da Identità e democrazia, ormai la bad company d’Europa. Entrerà in Conservatori e riformisti europei (Ecr)

Il partito dei Finlandesi, dopo il secondo posto alle elezioni legislative del 2 aprile scorso, ha annunciato che lascerà il gruppo di estrema destra Identità e democrazia (Id) al Parlamento europeo per entrare in quello dei Conservatori e riformisti europei (Ecr). La leader dei Finlandesi, Riikka Purra, ha confermato su Twitter il cambio di gruppo a Strasburgo e Bruxelles. Per loro è un ritorno: i Veri finlandesi, che attualmente hanno due eurodeputati (Laura Huhtasaari e Teuvo Hakkarainen), erano già stati nell’Ecr tra il 2014 e il 2019. Prima delle ultime elezioni europee erano passati a Identità e democrazia, scommettendo sul progetto dell’estrema destra anti europea promosso da Matteo Salvini e Marine Le Pen.