Lukashenka fa il pacifista mentre Putin stila la lista dei nemici. Tutto studiato

Il dittatore bielorusso dice che sarebbe il momento di fermare la guerra mentre sul suo territorio autorizza l’arrivo di armi russe e di depositi per ordigni tattici nucleari. La sua vera paura è che Mosca chieda di mandare i soldati di Minsk in Ucraina

Oggi hanno parlato sia Vladimir Putin sia il suo alleato Aljaksandr Lukashenka. Il primo ha annunciato le nuove linee guida della politica estera russa che formalizzano il fatto che per Mosca l’occidente è un nemico da sconfiggere alleandosi con paesi come Cina e India. Il presidente russo ha impiegato un’ora e quarantacinque minuti per riferire l’essenza di questi cambiamenti. Il secondo, Lukashenka, ha fatto un discorso sullo stato della Bielorussia, un tema complesso che gli ha portato via quattro ore, durante le quali ha anche suggerito che è il momento di una dichiarazione di tregua: “Dobbiamo fermarci ora, prima che inizi un’escalation. Correrò il rischio di parlare di fine delle ostilità”.