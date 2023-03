Il rimpasto dell'esecutivo in Ucraina: tre ministri raccontano come si costruisce il futuro in guerra

Milano. Il Parlamento ucraino ha votato tre nomine del governo di Kyiv: Mykhailo Fedorov è stato confermato ministro per il Digitale e ora è anche vicepremier; Oleksandr Kamyshin, ex direttore delle Ferrovie, è diventato ministro delle Industrie strategiche; Oksen Lisovyi è stato scelto come ministro dell’Istruzione e della Scienza. Si tratta di persone con esperienze e storie interessanti e meritorie, che prendono ruolo e potere in un governo che tendiamo sempre a rappresentare come corrotto e opaco, tanto che molte resistenze nel mandare aiuti per la ricostruzione dell’Ucraina precipitano sulla questione: siamo sicuri che il governo ucraino saprà farne buon uso? Sull’utilizzo inappropriato dei fondi europei ci sarebbe molto da opinare anche e soprattutto dalle nostre parti, ma il pregiudizio nei confronti di Kyiv è duro da sciogliere, nonostante gli sforzi che fanno il presidente Volodymyr Zelensky e gli stessi ucraini per mostrare di meritarsi il sostegno internazionale. Anche in questo senso, in realtà, esiste una distorsione: come ancora resiste in alcune parti del dibattito un’equidistanza tra l’Ucraina aggredita e la Russia aggressore, così rimane una equiparazione tra la propaganda russa e quella ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE