Putin non ha “adottato la pace di Xi” né nessun altra. Un'incredibile lettura degli eventi tutta italiana

A meno che qualcuno creda che il presidente russo sia disposto a ritirarsi dalla Crimea oltre che dal Donbas, non si può dire che la Russia adotta la pax cinese. Dare un vago benvenuto al testo in 12 punti non gli costa nulla a Mosca: sa che non arriverà mai il momento di applicarlo

No, Vladimir Putin non ha accolto il “piano di pace” cinese durante la visita di Xi Jinping a Mosca. Il primo punto del documento di Pechino – che fa da premessa ai successivi – è: “Il rispetto della sovranità, indipendenza e integrità territoriale di tutti i paesi secondo le leggi internazionali”. La Cina non ha mai riconosciuto l’annessione della Crimea come non ha riconosciuto i referendum fasulli nelle zone occupate, e ovviamente quelle annessioni non rispettano “le leggi internazionali”. A meno che qualcuno creda che Putin sia disposto a ritirarsi dalla Crimea oltre che dal Donbas in qualsiasi momento, il risultato delle conversazioni tra i due presidenti non può proprio essere tradotto con: “Putin adotta la pax cinese” (cit. Corsera). Se il presidente russo dà un vago benvenuto al testo in 12 punti è solo perché non gli costa nulla: sa che si tratta di un documento astratto e che non arriverà mai il momento di applicarlo, così ne approfitta per truffarci ancora con le parole e fingere che la responsabilità della guerra e della continuazione della guerra non sia sua.