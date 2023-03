La moral suasion dell'Ue, che vuole la ratifica italiana del Mes

L'Italia è l'ultimo paese che manca per realizzare l'Unione bancaria. In questo momento di forti turbolenze finanziaria, per l'Unione europea la condotta del nostro paese rappresenta un problema

Bruxelles. Nel momento in cui l’Unione europea trema di fronte alla prospettiva di una nuova crisi bancaria, nella bozza di conclusioni del vertice dei capi di stato e di governo di giovedì e venerdì c’è una piccola frase che può essere letta come un richiamo all’Italia che non ha ancora ratificato il nuovo trattato del Mes. “L’Unione bancaria ha significativamente rafforzato la resilienza del sistema bancario dell’Ue. Chiediamo di continuare gli sforzi per completare l’Unione bancaria”, dice la bozza di conclusioni dell’Eurosummit, la parte del vertice riservata ai capi di stato e di governo della zona euro.