La Russia ha interesse a destabilizzarci con i migranti, ma a Roma regna il caos

Oltre ad avere una serie di innegabili dimensioni umanitarie ed economiche, i flussi migratori rappresentano anche una questione di sicurezza nazionale? Direi che la risposta è ovvia, se solo si considera l’impatto che, storicamente, essi hanno avuto nelle vicende di più di una comunità politica. E aggiungerei che, in una concezione della sicurezza nazionale che non si riduca all’angusto inventario degli asset militari, preoccuparsene anche in termini di sicurezza è legittimo. Oltretutto, in uno scenario di guerra ibrida, come quella che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina e le democrazie occidentali, l’ipotesi che la compagnia di sicurezza Wagner possa voler utilizzare come un’arma anche i flussi che puntano sull’Italia non è da escludere a priori. Punire o rendere la vita difficile a un governo convintamente leale alla solidarietà con l’Ucraina sarebbe funzionale agli interessi russi. Wagner è presente sulle coste orientali della Libia, in diversi paesi del Sahel e dell’Africa subsahariana, agisce per conto del Cremlino e si può supporre sia interessata anche economicamente a inserirsi nel barbaro e lucroso mercato del traffico di esseri umani. È il fenomeno descritto da Mike Galeotti nel suo “The Weaponisation of Everything” (Yale University Press, 2022), secondo il quale nel mondo contemporaneo, caratterizzato da fortissima interdipendenza ma anche da uno scontro altrettanto duro per la leadership globale, ogni cosa può essere utilizzata come un’arma, a prescindere dalla sua natura intrinseca. Altra cosa è però determinare se Wagner sia in grado di realizzare questa aspirazione e con quali esiti. Per quel che ne sappiamo, al momento, l’ipotesi è fondata ma da verificare in termini qualitativi e quantitativi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE