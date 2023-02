Weber spinge il Ppe a destra contro von der Leyen. L'esempio italiano

Il presidente del gruppo dei popolari ha deciso di lanciarsi in una spericolata avventura politica per impallinare l’agenda della Commissione. Lo dimostrano le ultime prese di posizione: segni di una possibile alleanza con i sovranisti

Bruxelles. Con la Cdu-Csu all’opposizione in Germania, il presidente del gruppo del Partito popolare europeo, Manfred Weber, ha deciso di lanciarsi in una spericolata avventura politica: trasformare la principale formazione politica dell’Ue in un franco-tiratore pronto a impallinare l’agenda della Commissione di Ursula von der Leyen. I segnali si stanno accumulando con voti e prese di posizione del Ppe che contraddicono la linea della Commissione. Nelle mire di Weber ci sono le elezioni europee del 2024 nelle quali il Ppe rischia di perdere altre decine di seggi, il tentativo di portare Roberta Metsola alla presidenza della Commissione e un riequilibrio a destra della prossima maggioranza europea.