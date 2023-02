Il circolo vizioso su Dublino: i trucchi dell'Italia per riversare i migranti nel resto dell'Ue

I sotterfugi del governo per scaricare l'onere dell'accoglienza sugli altri stati membri sono controproducenti. A causa degli escamotage del nostro paese, Germania, Francia e Svizzera non si dicono disponibili a elaborare un nuovo Patto sull'immigrazione

Alla voce immigrazione, ai tavoli dei vertici europei, il problema è sempre di prospettiva. “Fermare i movimenti secondari”, chiedono i paesi dell’Europa centrale e del nord. E invece no, ribattono quelli del sud. Lo ha fatto anche di recente Giorgia Meloni da Varsavia: “Non ha senso parlare di movimenti secondari se prima non fermiamo quelli primari”. E mentre si dibatte se sia più urgente – e fattibile – interrompere i flussi dall’Africa o quelli all’interno dei confini europei, si resta in una situazione di stallo decisionale. Ma quello dei movimenti secondari è stato ed è ancora, per l’Italia, la spada di Damocle che impedisce ogni passo avanti nelle trattative con gli altri paesi per elaborare un Patto sull’immigrazione meno iniquo quando si parla di condivisione delle responsabilità.