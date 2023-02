Lunga vita a Larry the Cat, il vero “deep state” che regna a Downing street

Nel Regno Unito l’instabilità non è mai stata così forte: il Chief Mouser to the Cabinet Office ha già visto cinque premier

Il deep state esiste e fa le fusa insieme a noi. Già: i governi passano, i funzionari restano. Specie quelli con i baffi. Prendete il Regno Unito. L’instabilità non è mai stata così forte. I primi ministri si alternano alla velocità della luce, c’è un Re nuovo che non è stato ancora incoronato, non sappiamo ancora se il suo secondogenito parteciperà alla cerimonia, l’economia va malissimo, i top manager delle multinazionali traslocano da Londra a Milano facendoci ulteriormente sballare i prezzi delle case e incombe perfino la terribile prospettiva che tornino al potere i laburisti. Eppure, il “Chief Mouser to the Cabinet Office”, questo il suo titolo ufficiale, Larry the Cat, celebra su Twitter i suoi primi dodici anni di servizio: è al suo quinto primo ministro e ha già trascorso al Numero 10 di Downing street più tempo di quanto ci siano rimasti Disraeli, Churchill, Thatcher e Blair. L’inevitabile, inamovibile, inestirpabile superiorità dei funzionari sui politici è servita, fermo restando che il Gatto appartiene a una categoria ontologicamente superiore a qualsiasi direttore generale del Tesoro o ragioniere dello Stato.