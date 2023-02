Con Meloni in Europa l'Italia torna alla normalità

Giorgia Meloni ieri ha cercato di ridimensionare il secondo incidente con Emmanuel Macron da quando è diventata presidente del Consiglio. Giovedì Meloni aveva definito “inopportuno” l’invito a cena a Volodymyr Zelensky e Olaf Scholz della sera prima a Parigi. Ieri ha accusato la stampa di “provincialismo” e “infantilismo” per aver definito l’Italia isolata. L’incidente “non compromette i miei rapporti” con Macron, “ma quando c’è qualcosa che non va devo dirlo”, ha spiegato Meloni. C’è del vero. L’Italia non è isolata: altri 24 paesi erano assenti dalla cena. La stessa Meloni si è parzialmente convertita al metodo europeista, rivendicando compromessi al Consiglio europeo. Ma è stata lei ad aver alimentato il “provincialismo” e l’“infantilismo”, dando alla cena di Macron una dimensione più grande di quella che ha. Per tradizione e trattato, Francia e Germania si muovono (quasi) sempre insieme nell’Ue. Sull'Ucraina hanno condotto (male) il formato Normandia.

