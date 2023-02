Su cosa dem e repubblicani possono collaborare e dove no, secondo Biden

Il discorso annuale sullo Stato dell’Unione di quest’anno è stato marcato dal tentativo del presidente americano Joe Biden di pacificare il Congresso e allo stesso tempo di allargare la frattura interna al Partito repubblicano. Con il Senato a maggioranza democratica e con la Camera a controllo repubblicano – entrambe risicate – il rischio è quello di non riuscire a fare niente da qui al 2024. “Lavoriamo insieme”, ha detto Biden: “Combattere per il gusto di combattere, il potere per il gusto del potere, il conflitto per il gusto del conflitto, non ci portano da nessuna parte”.

