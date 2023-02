L'ipocrisia del commissario ungherese sui migranti e la Libia non aiuta Meloni

Il commissario europeo per l’Allargamento, Olivér Várhelyi, lunedì ha definito come una “pietra miliare nella nostra lotta contro l’immigrazione illegale” la consegna di una motovedetta alla Guardia costiera libica, finanziata con il bilancio dell’Ue. “Oggi facciamo un passo significativo insieme per fermare le morti e le sofferenze nel Mediterraneo”, ha detto Várhelyi, spiegando che le motovedette permetteranno di intensificare gli sforzi di “soccorrere migranti a rischio”. C’è un’enorme ipocrisia nel linguaggio usato dal commissario ungherese, che dentro l’esecutivo dell’Ue incarna la linea del suo ex capo Viktor Orbán. Le motovedette non servono alle attività di ricerca e soccorso in mare, ma a perseguire un’altra attività: intercettare i migranti prima che possano raggiungere le coste dell’Ue o essere salvati da imbarcazioni che battono bandiera europea. Ci sono anche dubbi sull’opportunità di fornire alla Libia motovedette che vengono poi utilizzate per sparare contro le navi delle ong o sequestrare pescherecci di Mazara del Vallo. La verità inconfessabile per l’Ue è che dietro la promozione del “search and rescue” della Guardia costiera libica si nasconde la politica dei muri e dei respingimenti. I migranti intercettati in mare vengono riportati in Libia dove sono rinchiusi in centri di detenzione, spesso torturati e ricattati con richieste di riscatto.

