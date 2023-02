Il piano per sconfiggere Putin: preparare l'Ucraina a combattere sempre

Bruxelles. “Non saranno i negoziati a determinare l’esito di questa guerra ma saranno le posizioni sul campo di battaglia a decidere chi ha vinto e pertanto è compito nostro dare all’Ucraina tutta l’assistenza possibile”. L’ex segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen taglia corto nel rispondere al Foglio mentre lascia la sala del Parlamento europeo. Non è qui per parlare di negoziati di pace d’altronde ma del Kyiv Security Compact: un piano per rendere l’Ucraina capace, da sola, di sconfiggere militarmente la Russia. Dietro a questo documento, che sta facendo il giro della capitali Ue, c’è una strana coppia: il danese Rasmussen e il capo di gabinetto della presidenza ucraina, Andriy Yermak. Aspetto e stile completamente diversi ma obiettivi in comune e infatti il tour di presentazioni europee della tabella di marcia elaborata per offrire all’Ucraina garanzie di sicurezza e integrità territoriali si avvale largamente di tutto il repertorio cinematografico anni ottanta del vecchio trucco sbirro buono-sbirro cattivo.

