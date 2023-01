La riabilitazione di Trump su Twitter e Facebook e il suo putinismo purissimo

I due social hanno riattivato l'account dell'ex presidente americano, che però per ora preferisce rimanere sul suo Truth. Eppure la restaurazione potrebbe presto valere anche per altri profili legati all'estrema destra

Facebook e Twitter hanno riabilitato l’account di Donald Trump ma l’ultimo messaggio incendiario dell’ex presidente americano sulla guerra della Russia in Ucraina è stato consegnato ancora a Truth Social, il social-rifugio di Trump che, per ragioni prettamente economiche, per ora non lascia. Tornano i caratteri maiuscoli: “PRIMA ARRIVANO I CARRI ARMATI, POI ARRIVANO LE ARMI NUCLEARI. Mettete fine a questa guerra, ADESSO. E’ così facile!”.